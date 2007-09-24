У Кременчуці відламали ноги яйцю
17:51, 24 вересня 2007Політика
634
Пам`ятник відправлено на реконструкцію
У Центральному парку культури і відпочинку Кременчука «Придніпровський» невідомі розбили пам`ятник яйцю.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив віце-мер Василь ХОМЕНКО.
За його словами, пам`ятник був понівечений невідомими. «Ніс, ноги яйця відламані», - розповів віце-мер. Пам`ятник відправлено на реконструкцію.
Як повідомляв УНІАН, пам`ятник яйцю було встановлено в парку в 2003 році. Він виготовлений з бетону. Висота пам`ятника - близько чотирьох метрів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter