Цушко рекомендує: подарунки брати, у міліцію стукати, але голосувати за...
МВС займається тими, хто купує голоси
Міністр внутрішніх справ, член політради Соціалістичної партії Василь ЦУШКО заявляє, що правоохоронні органи будуть займатися тими, хто купує голоси виборців. Про це він повідомив на прес-конференції у Вінниці.
Як передає кореспондент УНІАН, за словами міністра, "міліції дана команда займатися тими, хто купує голоси".
В.ЦУШКО додав, що, за його даними, зараз “ділки роздають людям від 100 до 250 гривень і просять у них паспортні дані".
"Я рекомендую громадянам гроші й усілякі подарунки брати, а потім приходити до міліції й писати заяви на тих, хто давав, а на виборах голосувати за соціалістів", - заявив член політради СПУ.
Крім того, він повідомив, що міліція виявила 3,5 млн. заробітчан, “які давним-давно виїхали з України, а у нас вони постійно голосували за когось".
За словами В.ЦУШКА, ці факти були виявлені в процесі виконання доручення уряду про визначення осіб, які незаконно одержують від держави допомогу по безробіттю.
"При цьому, 2,5 млн. "мертвих душ" виявлено у західних областях і 1 млн. - у східних та південних", - додав В.ЦУШКО.
Він повідомив, що списки виявлених заробітчан вже направлені до Центральної виборчої комісії для виключення їх зі списків виборців.
"Багато партій порахували й розплакалися, оскільки для деяких це привело до втрати 5% голосів на виборах", - зазначив В.ЦУШКО.