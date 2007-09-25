Тарасюк: I`ll be back...

Екс-міністр закордонних справ, голова Народного Руху України Борис ТАРАСЮК не виключає свого повернення на посаду керівника зовнішньополітичного відомства. Про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Рівненському прес-клубі.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Б.ТАРАСЮК, «якщо Президент попросить мене зайняти цю посаду, то я готовий виконати його прохання, бо маю для цього і здоров’я, і бажання».

Б.ТАРАСЮК, який йде на парламентські вибори під одинадцятим номером у виборчому списку блоку «Наша Україна-Народна самооборона», повідомив також, що, згідно з домовленостями «Української правиці» та блоку НУ-НС, очолюваний ним Народний Рух України претендуватиме на 9 відсотків депутатських місць від цього блоку. А це, за його словами, щонайменше, одна-дві міністерські посади.

Щодо загального розподілу міністерських портфелів між представниками блоку НУ-НС та БЮТ після їх перемоги на виборах, то, на думку Б.ТАРАСЮКА, усе також відбуватиметься згідно з домовленостями: посади розподіляться порівну, а крісло прем’єр-міністра займе Юлія ТИМОШЕНКО.