Ющенко візьме участь у телемості

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить одноденну робочу поїздку до Сумської області.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у Сумах В.ЮЩЕНКО візьме участь у відкритті Центру олімпійської підготовки Української академії банківської справи Національного банку України.

У рамках поїздки Президент у смт.Недригайлів планує провести зустріч з жителями Сумщини.

Також у Сумах о 19.00 за участю Президента України розпочнеться регіональний телеміст під назвою «Завдання для майбутнього уряду». Телеміст триватиме до 20.30. Головна тема проекту – бачення главою держави змісту діяльності нової більшості та нового демократичного уряду.

У діалозі з Президентом України будуть жителі Черкас, Чернігова, Вінниці та Сум.

Глядачами телемосту зможуть стати жителі Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Житомирської, Полтавської, Чернігівської та Сумської областей через трансляцію на обласних ТРК.