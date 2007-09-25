Ющенко візьме участь у телемості

08:27, 25 вересня 2007
Політика
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Президент здійснить робочу поїздку до Сумської області

Віктор Ющенко бере участь у форумі «Влада і бізнес – партнери». Київ, 17 вересня Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить одноденну робочу поїздку до Сумської області.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у Сумах В.ЮЩЕНКО візьме участь у відкритті Центру олімпійської підготовки Української академії банківської справи Національного банку України.

У рамках поїздки Президент у смт.Недригайлів планує провести зустріч з жителями Сумщини.

Також у Сумах о 19.00 за участю Президента України розпочнеться регіональний телеміст під назвою «Завдання для майбутнього уряду». Телеміст триватиме до 20.30. Головна тема проекту – бачення главою держави змісту діяльності нової більшості та нового демократичного уряду.

У діалозі з Президентом України будуть жителі Черкас, Чернігова, Вінниці та Сум.

Глядачами телемосту зможуть стати жителі Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Житомирської, Полтавської, Чернігівської та Сумської областей через трансляцію на обласних ТРК.

 

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