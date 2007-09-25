Кириленко тлумачить наміри Регіонів

Голова Політради блоку “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО вважає, що підготовка Партією регіонів політичних заходів на Майдані Незалежності у Києві свідчить про її намір не визнавати результати виборів.

Як повідомляє прес-служба НУ-НС, про це В.КИРИЛЕНКО заявив учора в ефірі телеканалу “1+1”.

“Нині представники блоку “Наша Україна – Народна самооборона” не розставляють жодних наметів на центральних площах Києва. Не дивлячись на компромісні позиції між нашим блоком і Партією регіонів, “регіонали” монтують сцену, а це свідчить про їхній намір не визнавати результати виборів”, - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Водночас він не виключив, що у разі порушень на виборах, “Наша Україна – Народна самооборона” закличе своїх прихильників захистити цінності, з якими блок йде на вибори.

Також В.КИРИЛЕНКО наголосив: “Блок “Наша Україна – Народна самооборона” закликає своїх політичних опонентів до взаємного контролю. Якщо хтось каже, що готуються фальсифікації, то нехай наведе факти і підготується до взаємного контролю на кожній окружній комісії”.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на Майдані Незалежності триває монтаж сцени КМО “Союз молоді регіонів України”. Згідно з поданою заявкою, 19 вересня прихильники “регіоналів” розпочали тут безстрокову акцію на підтримку програми Партії регіонів, а 28 вересня тут планується концерт-мітинг на підтримку передвиборчої програми Партії регіонів.

24 вересня Головне управління з питань внутрішньої політики Київської міської держадміністрації звернулось до суду щодо обмеження проведення масових заходів на Майдані Незалежності.

Водночас депутат Київради, голова КМО «Союз молоді регіонів України» Володимир ФІЛІППОВ наголосив, що “регіонали” не мають можливості перенести свої політичні заходи з Майдану Незалежності, і нікуди звідти не підуть до 1 жовтня.