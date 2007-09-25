Віктор Янукович виступив на розігріві у Сердючки

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що в політичній боротьбі проти Партії регіонів опоненти використовують методи погіршення життя людей за рахунок зростання цін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в прямому ефірі Сумської обласної телерадіокомпанії.

«Проти нас працюють таким методом, як погіршення життя за рахунок збільшення цін. Потрібно подивитися, кому належать підприємства, і кому належить влада на місцях, хто несе безпосередню відповідальність в регіонах», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. При цьому В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що не здивований зростанням цін в Сумській області. «Після виборів ми наведемо лад, знайдемо тут і запитаємо за повною програмою», - підкреслив він.

Лідер Партії регіонів підкреслив, що уряд «весь час веде боротьбу, щоб не підвищувалися ціни на хліб і м`ясо» шляхом інтервенцій з державного резерву.

Лідер Партії регіонів висловив думку, що керівників обласних і районних адміністрацій повинен вибирати народ. «На прикладі Сумської області – тут немає керівників? Чому в Сумську область завозять керівників з інших регіонів? Потрібно жити в цьому краї, потрібно дихати цим повітрям для того, щоб розуміти цей регіон і людей цього славетного партизанського краю», - вважає В.ЯНУКОВИЧ.

Після прямого ефіру лідер Партії регіонів попрямував на мітинг на центральну площу міста, де вже була приготована сцена. І не абияка, а професійна гастрольна сцена Андрія Данилка з просунутою звукоапаратурою. Сама ж Вєрка Сердючка дала концерт для сумчан після того, як прем`єр країни закінчив політичну частину мітингу.