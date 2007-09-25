Янукович звільнив свого американського політтехнолога

Пол Манафорт, який керував політичними кампаніями Партії регіонів з 2005 р., звільнений з виборчого штабу. Причина - падіння рейтингу партії. Тепер регіонали розробляють два сценарії по зриву виборів, пишуть « Экономические известия ».

За словами джерела «і» в штабі Партії регіонів (ПР), остаточне рішення про відмову від послуг американського політтехнолога було ухвалене вчора. Джерело додало, що падіння рейтингу партії (на 5-7%) стало очевидним для керівництва штабу близько 10 днів тому.

Саме тоді регіонали пригадали про старі заклики додати російській мові статус другої державної, а з їх вуст зазвучала антинатівська риторика. 19 вересня ПР заявила, що може відмовитися від участі в кампанії. Напередодні регіонали на Майдані Незалежності в Києві почали встановлювати намети і змонтували сцену. Крім того, 21 вересня сенат США прийняв резолюцію про підтримку завоювань помаранчевої революції в Україні. Один зі співавторів резолюції - республіканець Річард Лугар. Пол Манафорт близький до республіканської партії США. «Звільнення Манафорта, якого я особисто і непогано знаю, було цілком очікуваним рішенням», - повідомив Віктор Уколов, політтехнолог БЮТ (№147 у списку). За його словами, впродовж останніх трьох-п`яти тижнів рейтинг ПР на сході країни помітно впав. «Останні два тижні регіонали шукали цапа відбувайла, яким виявився Пол Манафорт, - вважає політтехнолог.- Я був переконаний, що у відставку відправлять начальника штабу Бориса Колесникова або когось з його заступників. Адже Пол - високопрофесійний політтехнолог, але регіонали не прислухалися до його порад. Це видно хоч би на прикладі відмови ЦВК реєструвати БЮТ. Манафорт не радив їм це робити, але його не послухалися».

За інформацією Тараса Березовця, шеф-редактора проекту «Політтех», рішення про усунення Пола Манафорта від виборчої кампанії було ухвалене в штабі ПР напередодні минулих вихідних. «Звинуватити іноземців в провалі кампанії - то найпростіше, оскільки покласти провину на Колесникова - це означає звинуватити Ахметова», - вважає експерт. За його словами, зараз в ПР розглядають два сценарії подальших дій: відміна результатів голосування в деяких західних округах на підставі нібито масових фальсифікацій і відновлення розмов про створення автономії східних і південних регіонів України.

Василь Хара (№28 списку ПР) не зміг нічого сказати з приводу звільнення Пола Манафорта. «Я спочатку був проти того, щоб залучати американців до роботи. Я через це і залишив пост керівника штабу в 2005 р., - заявив виданню Хара.- Людей, які не знають нашої специфіки, які невідомо на чиїй стороні працюють - на нашій або супротивників, - мені важко уявити добросовісними і відданими роботі для перемоги. Якщо їх усунення і сталося, то відбулося це надто пізно».

До роботи в штабі Партії регіонів група американських технологів під керівництвом Пола Манафорта приступила восени 2005 р. на запрошення Ріната Ахметова. За декілька місяців до цього фахівці пана Манафорта були задіяні в підготовці СКМ до виходу на західні біржі. Пол Манафорт відомий як учасник політичних кампаній 80-х рр. в країнах Африки і на Філіппінах. Брав активну участь у роботі штабів кандидатів від республіканської партії США в 1980-1988 рр., а в 1996 р. працював головним політконсультантом кандидата в президенти - республіканця Боба Доула, який зазнав поразки. У 2006 р., після формування уряду на чолі з Віктором Януковичем, американські технологи концентрувалися на поліпшенні іміджу прем`єра на Заході. Під впливом групи Манафорта з вуст глави уряду почали лунати м`якші вислови відносно перспективи співпраці України з Євросоюзом і НАТО, пише видання.