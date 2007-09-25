Як перед Януковичем прогнувся херсонський ресторан

Вчора, як відомо, лідер Партії регіонів Віктор Янукович побував у Херсоні. Мітинги, зустрічі з виборцями, прямий ефір - це те, чим заповнений агітаційний день політика. Але, перефразовуючи відому приказку, не мітингом єдиним... У Херсоні лідер Партії регіонів Віктор Янукович обідав у ресторані «Ностальжі» - одному з чотирьох найбільших і найпопулярніших ресторанів обласного центру. Як стверджують завсідники, цей ресторан сподобався Вікторові Федоровичу ще до того як він став прем`єр-міністром, і з того часу, коли лідер ПР у Херсоні, він обідає або вечеряє саме тут.

У ресторані - один зал, розрахований на 40 чоловік. Він оформлений в стилі “стара добра Англія”. В оформленні використано дерево і камінь. У залі - камін. Тераса виконана у світлих тонах, прикрашена великою кількістю квітів і зелені.

У цей приїзд на обід Віктору Януковичу запропонували традиційний набір страв – холодна закуска, суп, другу страву. Вибираючи закуску, лідер ПР віддав перевагу кальмарам, потім - гороховому супу-пюре з копчениною, а на друге – тушкованій баранині, поданій в гарнірі з овочами-гриль. Під час обіду на столах стояла питна негазована вода. На завершення кухарі ресторану запропонували сирний десерт, його подали на тарелі з написом «Ностальжі за Регіони».

Оскільки свого часу гостями популярного в Херсоні ресторану були і Віктор Ющенко, і Юлія Тимошенко, залишається припустити, що страви «Ностальжі за БЮТ» або, наприклад, «Ностальжі за Банкову» чекають своїх дорогих гостей у холодильнику.