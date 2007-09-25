Комуніст сумнівається у самогубстві Партії регіонів

Кандидат у народні депутати від Комуністичної партії України Олександр ГОЛУБ сумнівається, що Компартія увійде до складу коаліції, яку після виборів можуть сформувати Партія регіонів та блок “Наша-Україна - Народна самооборона”.

Про це він заявив в інтерв’ю “Газеті по-українські”.

За словами О.ГОЛУБА, якщо вищевказані дві політичні сили створять спільну коаліцію, то з боку Партії регіонів це буде зрадою її виборців.

“Можливо, в такому випадку “регіонали” отримають певні економічні дивіденди. Проте в політичному плані вони виконуватимуть волю Віктора ЮЩЕНКА та його оточення”, - сказав він.

За словами О.ГОЛУБА, це може призвести або до розколу Партії регіонів, або до припинення її існування в нинішньому вигляді.

Крім того, наголосив він, формування такої коаліції призведе до падіння рейтингу партії Віктора ЯНУКОВИЧА. “Не думаю, що вони підуть на це, особливо перед президентськими виборами. Це було б справжнім самогубством”, - вважає він.

При цьому О.ГОЛУБ наголосив, що для КПУ є “природнім” формування коаліції з Партією регіонів. “Утім, ми готові співпрацювати з будь-якими політичними силами, крім відверто профашистських та націоналістичних”, - додав він.

За його словами, немає сумнівів, що КПУ та Партія регіонів разом отримають 240-250 депутатських мандатів. При цьому О.ГОЛУБ зазначив, що Компартія вже запропонувала Партії регіонів підписати протокол щодо створення в новому парламенті червоно-синьої коаліції.