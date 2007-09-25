Янукович вступив у боротьбу з дияволом

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ звинувачує опонентів по виборчій кампанії в купівлі голосів виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на мітингу прихильників Партії регіонів у місті Кременчук Полтавської області.

«У нас є інформація, що вони за кожен голос платять гроші. Я хочу щоб ці люди пам`ятали, що їх купують разом з їхнім майбутнім, майбутнім їхніх дітей. Вони продають душу дияволові», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.