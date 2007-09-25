Цушко боїться, що Ющенко збудує ”сицилійську Хоружівку”

Міністр внутрішніх справ, кандидат у депутати Верховної Ради 6 скликання від Соціалістичної партії Василь Цушко заявляє, що "українська мафія починається з секретаріату президента" Віктора Ющенка.

Про це він заявив, коментуючи затвердження президентом нового персонального складу Національної комісії по укріпленню демократії та затвердженню верховенства права, повідомляє перс-служба СПУ.

"Вранці керівник юридичного департаменту штабу блоку НУНС Микола Оніщук визнає, що рішення Печерського суду по задоволенню скарги однопартійця Юрія Луценка приймав його племінник, а вдень Ющенко видає указ..., яким затверджує Оніщука головою Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права", - зазначив Цушко.

"Що це за мафіозна система? Як глава держави може приймати такі рішення після визнання факту корупції з боку представників НУНС? Адже за законом, який, за словами президента, один для всіх, суддя Оніщук мав подати відвід у зв’язку з перебуванням у родинних стосунках із зацікавленою стороною", - цитує його прес-служба.

При цьому Цушко наголосив, що 20 статтю Цивільного процесуального кодексу "ніхто не відміняв".

"За словами члена СПУ, "те, що відбувається сьогодні, є лише підготовкою до розбудови "сицилійської Хоружівки" на всій території України після виборів".

"Лише півроку тому Віктор Ющенко говорив про те, що Ісус Христос зі своїми 10 заповідями міг би програти в Печерському суді. Корупція не може і не здатна боротися сама з собою, особливо тоді, коли вона знаходиться під патронатом секретаріату президента", - заявив Цушко.

"Президент своїм указом від 24 вересня 2007 року затвердив новий персональний склад Національної комісії по укріпленню демократії та затвердженню верховенства права.

Згідно з указом, головою Нацкомісії призначений керівник юридичного департаменту блоку "Наша Україна – Народна Самооборона" Микола Оніщук.

Українська правда