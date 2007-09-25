Перед мітингом Януковича виникла бійка між прихильниками ПР і НУ-НС

Перед мітингом лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА в Кременчуку на площі Перемоги виникла бійка між прихильниками Партії регіонів і блоку «Наша Україна – Народна самооборона».

Як розповів кореспонденту УНІАН депутат міськради, член політради Кременчуцької міської організації НУ-НС Олександр УРІН, ще вчора їхні однопартійці поставили свої намети на площі Перемоги, де сьогодні виступив В.ЯНУКОВИЧ.

«Проте вчора четверо бритоголових заявили, щоб ми їх прибрали, інакше агітаторам ноги повідривають, а намети поріжуть. Сьогодні ми виставили свої п`ять наметів, як і обіцяли раніше. Адже коли приїжджав наш лідер Юрій ЛУЦЕНКО, «регіонали» теж виставляли свої п`ять наметів. Так от, ми виставили їх, тут налетіли з десяток братків і почали відбирати намети, почалася бійка. Вони відвезли наші чотири з п`яти наметів. Одразу ми сповістили про це міліцію. Вони виставили спецназ. Ми почали знову ставити намети. Тут знову налетіли братки. І все повторилося. Тоді їх затримала міліція. Троє доставлені в райвідділ», - сказав О.УРІН.

За його словами, після чергового нападу, між керівництвом міської організації НУ-НС і представниками Партії регіонів відбулися переговори, під час яких досягнуто угоди про ненапад один на одного.

Як повідомили УНІАН у райвідділі міліції, за фактом затримання трьох чоловік складені протоколи про дрібне хуліганство.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в рамках передвиборного туру В.ЯНУКОВИЧ відвідує Полтавську область. З ранку він провів мітинг у Кременчуку, а пізніше - в Полтаві.

Після мітингу В.ЯНУКОВИЧ виступить в прямому ефірі на ОДТРК «Лтава».