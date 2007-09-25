Суд відмовив Черновецькому

Окружний адміністративний суд Києва відмовив Київській міській державній адміністрації у задоволенні позовних вимог щодо обмеження проведення масових заходів в центрі Києва, в тому числі на Майдані Незалежності, з 24 по 30 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні журналістам представник Партії регіонів у суді Людмила ШЕМЕЛИНЕЦЬ.

«Суд виніс рішення відмовити у задоволенні позову КМДА щодо обмеження проведення масових заходів на Майдані Незалежності і в інших частинах центру Києва», - сказала Л.ШЕМЕЛИНЕЦЬ.

Вона поінформувала, що поки що рішення суду було проголошено лише в усній формі, а через кілька годин має буди оформлено офіційне рішення суду на папері, де буде вказано всі підстави прийнятого рішення.

Л.ШЕМЕЛИНЕЦЬ не виключає, що сьогоднішнє рішення суду буде оскаржене КМДА, оскільки зазвичай всі рішення судових органів КМДА оскаржує. Згідно з документами позову КМДА, відповідачами у цій справі були сім партій, блоків та організацій: ВО «Батьківщина», Київська міська організація Української соціал-демократичної партії, партія «Народний Союз Наша Україна», Київська організація партії «Вперед, Україно!», міська організація Партії регіонів, столична організація «Союз молоді регіонів України» та ініціативна група громадян «За чисте від політики місто».

Щодо того, які можуть бути підстави для винесення цього рішення в адмінсуді, Л.ШЕМЕЛИНЕЦЬ висловила думку, що КМДА не змогла відстояти свою позицію, оскільки не змогла довести небезпеку проведення політичних акцій в центрі міста, а також зважаючи на те, що в період виборчої кампанії політичним силам дозволяється проводити заходи масової агітації будь-якими дозволеними законом методами.

У свою чергу начальник Головного управління з питань внутрішньої політики КМДА Віктор ГОНЧАРУК у телефонній розмові з УНІАН назвав рішення адміністративного суду політичним, а не прагматичним, на що сподівалась КМДА.

Водночас В.ГОНЧАРУК зазначив, що він поки що не знає, чи подаватиме влада міста апеляцію на це рішення суду. За його словами, якщо апеляція буде подана, то вона носитиме більше декларативний характер.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня Головне управління з питань внутрішньої політики КМДА звернулось до суду щодо обмеження проведення масових передвиборчих заходів на Майдані Незалежності.

Водночас депутат Київради від Партії регіонів Володимир ФІЛІППОВ заявив, що що “регіонали”, які на Майдані Незалежності монтують сцену, не мають можливості перенести свої політичні заходи, і нікуди не підуть з центральної площі до 1 жовтня.

На сьогодні, за даними МВС, на Майдані Незалежності та біля Центральної виборчої комісії готують свої передвиборчі заходи представники Партії регіонів, а на Софійському майдані - прихильники БЮТ.

При цьому заступник міністра внутрішніх справ України Василь ФАТХУТДІНОВ підкреслив, що прихильники політичних партій перебувають на площах у Києві на законних підставах, оскільки суд не заборонив їм проводити масові акції.