Янукович уважно стежить за Луценком і Тимошенко

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ упевнений, що блок «Наша Україна – Народна самооборона» і Блок Юлії Тимошенко не зможуть здобути перемогу на дострокових парламентських виборах без фальсифікацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в прямому ефірі телерадіокомпанія «Лтава».

«Помаранчева команда і «біле братство» чесно вибори не виграють, і вони це відчувають. У них скрізь є падіння рейтингу, люди їм вже не вірять», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, коментуючи появу наметів Партії регіонів на Майдані Незалежності в Києві.

Лідер Партії регіонів ще раз повідомив про те, що його політична сила володіє інформацією про підготовку до фальсифікації результатів виборів. «Сьогодні у нас вистачить сил цього не допустити. Ми дуже уважно стежимо за опонентами, які звикли на брехні, на популізмі, на авантюризмі жити. Ми вже не дамо так знущатися з країни. Ми уважно стежитимемо, і в разі необхідності реагуватимемо», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.