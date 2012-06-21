Завтра німецький лікар вирішить, чи зможе Тимошенко бути в суді

Лікар-фізіотерапевт із берлінської клініки "Шаріте" Аннет Рейсгауер сьогодні прибула до Центральної клінічної лікарні "Укрзалізниці" в Харкові для продовження лікування екс-прем'єра Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, А.Рейсгауер прибула до лікарні сьогодні вдень.

Лікар не змогла відповісти на запитання, чи зможе Ю.Тимошенко брати участь у судовому засіданні Київського районного суду у справі ЄЕСУ, яке відбудеться 25 червня. "Завтра буде огляд і завтра вирішуватимемо", – сказала А.Рейсгауер.

Вона також зазначила, що буде в Харкові до понеділка або середи. "У мене квиток із відкритою датою вильоту", – зазначила А.Рейсгауер.

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Як повідомляв УНІАН, суддя Київського районного суду Харкова викликає Ю.Тимошенко 25 червня до суду для участі в судовому процесі у справі ЄЕСУ.

У свою чергу комісія МОЗ України у зв'язку з проблемами зі здоров'ям, які має Ю.Тимошенко, рекомендувала суду створити належні умови для перебування екс-прем'єра на судовому засіданні.

Водночас захисник екс-прем'єра Сергій Власенко обурений наміром влади насильно доставити Ю.Тимошенко до суду.

Він заявив, що стан здоров'я Ю.Тимошенко можуть визначати лише медики «Шаріте», а не сформована владою медкомісія.

С.Власенко зазначив, що до кінця цього тижня в Україну повинні прибути німецькі лікарі, й тоді можна буде «про щось говорити».