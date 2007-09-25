У НУ-НС побачили, як Партія регіонів маскує вовка

Київський міський штаб блоку „Наша Україна - Народна самооборона” заявляє, що Партія регіонів своїми голослівними інсинуаціями на адресу представників „Нашої України” щодо „неточностей” у списках виборців у Києві намагається приховати власні масштабні передвиборні зловживання та прагне виправдати свій провал на виборах у Києві.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Київського міського штабу блоку НУ-НС.

«Людям просто смішно чути подібні безглузді звинувачення від представників політичної сили, яка лише в Харкові включила до виборчих списків більше ста тисяч двійників, тисячі „мертвих душ”. Зокрема, цинічно, ніби знущаючись, „регіонали” записали на вибори покійного Євгена Кушнарьова”, - зазначається у заяві.

„Невже пан В.ГОРБАЛЬ думає, що кияни не пам’ятають, хто керував десятками груп фальсифікаторів бюлетенів у Києві на президентських виборах 2004 року? Хто особисто захищав від справедливого покарання фальсифікаторів бюлетенів, які засіли тоді у кафе „Геліос” у Голосіївському районі?”, - ставлять риторичне запитання автори заяви.

„Не вийде замаскувати вовка під жертовне ягнятко. Столичній громадськості добре відомо про ті плани протизаконного використання на виборах так званого „адмінресурсу”, які плекають київські „регіонали” та їхній партнер по дерибану комунальної землі та майна мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ”, - зазначають автори заяви.

“Але ці „чорні задуми” не пройдуть. Їх не вдасться прикрити ніякими порожніми вигадками щодо своїх політичних супротивників, як не вдасться виправдати ними провал Партії регіонів на парламентських виборах у Києві”, - йдеться у заяві Київського штабу блоку НУ-НС.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня заступник керівника Київського міського відділення Партії регіонів Сергій БАРАНОВ-МОХОРТ заявив, що у Києві готуються масштабні фальсифікації на виборах 30 вересня.

За його словами, фальсифікація списків починається з паспортних столів у ЖЕКах, продовжується в паспортних столах районів і завершується в робочих групах з формування списків. «Оскільки робочі групи створюються керівництвом районних адміністрацій, то, як правило, туди потрапляють співробітники РДА та люди, лояльні до політичної сили, яку представляє керівництво районної адміністрації», - заявив С.БАРАНОВ-МОХОРТ. «А всім відомо, що в Києві на чолі практично всіх районів стоять представники БЮТ та «Нашої України», а тому склад робочих груп, які відповідають за формування списків, уявити не важко, так само зрозуміло, проти кого направлені усі «неточності» в списках», - додав він.