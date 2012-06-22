Бютівці прийшли у Верховну Раду у чорних футболках (фото)
11:35, 22 червня 2012Політика
2054 0
Члени фракції "БЮТ-Батьківщина" прийшли до Верховної Ради у чорних футболках із портретом екс-прем’єра Юлії Тимошенко та написом: «Україні – волю!».
«Україні – волю!»
Як передає кореспондент УНІАН, на спині на футболках написано: «Батьківщина понад усе!».
Депутати розстелили полотнище з портретом Ю.Тимошенко
Частково на місцях, де розміщуються депутати від «БЮТ-Батьківщини», розстелено полотнище із портретом Ю.Тимошенко і написами, аналогічними тим, що на футболках.
Сьогодні у парламенті відбудеться Година запитань до уряду.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter