Бютівці прийшли у Верховну Раду у чорних футболках (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, на спині на футболках написано: «Батьківщина понад усе!».

Частково на місцях, де розміщуються депутати від «БЮТ-Батьківщини», розстелено полотнище із портретом Ю.Тимошенко і написами, аналогічними тим, що на футболках.

Сьогодні у парламенті відбудеться Година запитань до уряду.