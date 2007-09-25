Ярослав Ющенко: у мене немає дядька

Ярослав Ющенко - 25-річний віце-губернатор Харківщини, племінник Президента, 87 номер у передвиборчому списку Нашої України – Народної самооборони, у інтерв’ю “Главреду” пожалкував, що політичні династії, на відміну від акторських чи лікарських завжди є темою для критики. Тим не менш, Ярослав Ющенко не зміг однозначно заперечити, що займана ним посада віце-губернатора однієї з найбільших областей України жодним чином не пов’язана з його прізвищем.

“Якби у мене було інше прізвище, то я, можливо, не був би на Говерлі у момент започаткування блоку Віктора Ющенко «Наша Україна», - сказав Ярослав Ющенко. - Якби у мене було інше прізвище, можливо, я б не долучився у 2002 році до будівництва штабу блоку у Харкові. А потім, пізніше у 2004 році не познайомився б з Арсеном Араковим, з яким ми пліч о пліч пройшли дуже непросту президентську кампанію. Та й багато чого іншого могло б не бути”.

“Знаєте, я чудово розумію всю відповідальність, пов’язану з моїм прізвищем,” - сказав політик. “Я дуже обережно ставлюсь до своїх вчинків, висловлювань і дій”... І тут же зробив не вельми обережну заяву:

У відповідь на прохання кореспондента видання назвати найавторитетніших для нього політиків Ярослав Ющенко перерахував: “Не буду оригінальним – Віктор Ющенко, Петро Ющенко і Арсен Аваков”.

“Дійсно, не оригінальна відповідь – почав кореспондент, - батько, дядько і... “

“У мене немає дядька, у мене є Президент України”, - відреагував на це Ярослав Ющенко.