Ярослав Ющенко: у мене немає дядька
Племінник Президента розповів, чого не було би, живи він з іншим прізвищем
|Ярослав Ющенко
“Якби у мене було інше прізвище, то я, можливо, не був би на Говерлі у момент започаткування блоку Віктора Ющенко «Наша Україна», - сказав Ярослав Ющенко. - Якби у мене було інше прізвище, можливо, я б не долучився у 2002 році до будівництва штабу блоку у Харкові. А потім, пізніше у 2004 році не познайомився б з Арсеном Араковим, з яким ми пліч о пліч пройшли дуже непросту президентську кампанію. Та й багато чого іншого могло б не бути”.
“Знаєте, я чудово розумію всю відповідальність, пов’язану з моїм прізвищем,” - сказав політик. “Я дуже обережно ставлюсь до своїх вчинків, висловлювань і дій”... І тут же зробив не вельми обережну заяву:
У відповідь на прохання кореспондента видання назвати найавторитетніших для нього політиків Ярослав Ющенко перерахував: “Не буду оригінальним – Віктор Ющенко, Петро Ющенко і Арсен Аваков”.
“Дійсно, не оригінальна відповідь – почав кореспондент, - батько, дядько і... “
“У мене немає дядька, у мене є Президент України”, - відреагував на це Ярослав Ющенко.