Мороз хоче розподілити регіони між партіями?

Голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ наголошує на необхідності децентралізації влади, що дозволить уникнути запровадження в Україні диктатури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав сьогодні під час виступу у Білоцерківському аграрному університеті.

О.МОРОЗ заявив про необхідність завершення політичної реформи у частині, яка стосується повноважень і прав місцевих громад і створених ними рад.

«На рівні області і району не має бути конкуренції між гілками влади. Необхідно, щоб владу формувала та політична сила, яка у регіоні користується найбільшою підтримкою населення», - сказав О.МОРОЗ.

За словами голови ВР, модель управління в Україні має бути європейською, «коли немає двовладдя, коли вся влада на місцях належить виборним структурам».

При цьому О.МОРОЗ зазначив, що «Президент і його оточення не хочуть таких змін» і тому, за його словами, «у новій редакції Конституції України планується юридично оформити диктатуру».

«Дбаючи про перспективу держави, ми не повинні допустити такого розвитку подій», - наголосив О.МОРОЗ. Він також зауважив, що відмова від централізації влади вирішує значною мірою проблему корупції, формує відповідальність людини до свого політичного обов‘язку, політичного вибору.