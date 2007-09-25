Богатирьова розповіла про нечесні методи ”пораженців”

Лідер парламентської фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА спростовує інформацію про падіння передвиборчого рейтингу Партії регіонів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Партії регіонів.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, "зростаючий рейтинг Партії регіонів не дає спокою нашим політичним конкурентам».

«Готуючи себе до поразки і роботи в опозиції, конкуренти знаходять нові прийоми і застосовують маніпулятивні технології. Всі ці коментарі про нібито "падаючий рейтинг" - це лише нечесні методи політичної боротьби», - заявляє Р.БОГАТИРЬОВА.

За її словами, «наша опозиція прекрасно знає, що Партія регіонів лідирує з великим відривом, а поразка для опозиції неминуча».

«Прикро, - сказала також Р.БОГАТИРЬОВА, - що такі інформації, які не мають нічого спільного з дійсністю, поширюють не лише політичні сили-пораженці, а і поважані видання».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 вересня, газета «Экономические известия» з посиланням на свої джерела в штабі Партії регіонів повідомила, що Партія регіонів відмовилась від послуг американського політтехнолога Пола МАНАФОРТА, який керував політичними кампаніями Партії регіонів з 2005 року. Причина звільнення - падіння рейтингу партії.