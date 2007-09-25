Богатирьова розповіла про нечесні методи ”пораженців”
"Рейтинг ПР не дає спокою конкурентам"
Лідер парламентської фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА спростовує інформацію про падіння передвиборчого рейтингу Партії регіонів.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Партії регіонів.
За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, "зростаючий рейтинг Партії регіонів не дає спокою нашим політичним конкурентам».
«Готуючи себе до поразки і роботи в опозиції, конкуренти знаходять нові прийоми і застосовують маніпулятивні технології. Всі ці коментарі про нібито "падаючий рейтинг" - це лише нечесні методи політичної боротьби», - заявляє Р.БОГАТИРЬОВА.
За її словами, «наша опозиція прекрасно знає, що Партія регіонів лідирує з великим відривом, а поразка для опозиції неминуча».
«Прикро, - сказала також Р.БОГАТИРЬОВА, - що такі інформації, які не мають нічого спільного з дійсністю, поширюють не лише політичні сили-пораженці, а і поважані видання».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 вересня, газета «Экономические известия» з посиланням на свої джерела в штабі Партії регіонів повідомила, що Партія регіонів відмовилась від послуг американського політтехнолога Пола МАНАФОРТА, який керував політичними кампаніями Партії регіонів з 2005 року. Причина звільнення - падіння рейтингу партії.