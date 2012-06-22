Бютівець стверджує, що йому погрожують убивством за критику мера

Про це А.Іскра написав у своїй відкритій заяві, переданій кореспонденту УНІАН.

А.Іскра вказує, що «офіційно заявив у правоохоронні органи про погрози і розбійні дії з боку «наближених» до мера, але, на жаль, поки що про вжиті заходи міліція і прокуратура мовчать».

А.Іскра стверджує, що він «одержує погрози від місцевих кримінальних «авторитетів» за критику діяльності мера міста».

«Тиск розпочався ще наприкінці травня, коли я виступив під час телемоста на каналі ТРК «Донбас» і сказав, що у нашого мера підроблений диплом про вищу освіту. Мене попередили, що вб'ють, якщо я не припиню зчиняти галас навколо мера і його сім'ї», - заявив керівник сніжнянської «Батьківщини».

За його словами, як «представник мера» з ним, зокрема, кілька разів зустрічався відомий у місті кримінальний авторитет, який відсидів за пограбування і розбій 11 років».

«Так, днями невідомі в'їхали в літнє кафе, власником якого є моя дружина. Ці люди побили охоронця кафе і передали мені «привіт від Сан Сана» (мається на увазі мер). Цей інцидент був знятий на відео», - зазначив А.Іскра.

Він стверджує, що таким чином «міська влада проводить заплановані дії з метою закриття міської організації ВО «Батьківщина».

А.Іскра нагадав, що 31 травня в прямому ефірі програми «Питання влади» (ТРК «Донбас») сніжнянський мер заявив «про недопуск до виборчого процесу опозиційних сил, зокрема, міської організації ВО «Батьківщина», що відображено на збереженому відео.

А.Іскра повідомив, що сьогодні, 22 червня, він проведе в Донецьку прес-конференцію і передасть ЗМІ заяву про погрози, оскільки побоюється за своє життя і життя своїх близьких в умовах, коли правоохоронні органи не реагують на його звернення.

У свою чергу, мер Сніжного О.Доронін заявив кореспонденту УНІАН, що ніхто ніякого тиску ні на міську організацію «Батьківщини», ні особисто на А.Іскру не чинить.

«Ніякого тиску! Будь-яку людини, як то кажуть, можуть обгидити. Я знаю, що моя команда працює, знаю, що ми працюємо і працюватимемо», - сказав мер і додав: «Хто на нього наїжджав? Кому він потрібний - ця «Батьківщина»! Так, я дійсно, сказав і казатиму, що в місті Сніжне «Батьківщина» не пройде. Якби там був керівник нормальна людина. Так, якоюсь мірою треба співробітничати. Але тиску ніякого немає!», - підкреслив він.

О.Доронін також спростував звинувачення на свою адресу про те, що в нього немає диплома про вищу освіту: «Він мені дорікає, а в мене дві вищі освіти, і є папери. Хай Іскра розповість, яка у нього освіта... Розумієте, я зараз можу прес-конференцію зібрати і я можу вам розповісти такі речі, але навіщо? Все одно кака будь-яка - вона завжди спливе».

Сніжнянський міський голова пояснив, що й на бізнес родичів А.Іскри ніхто в місті «не наїжджає», а «просто податкова перевірка, справді, знайшла там безліч порушень Податкового кодексу, тому мер тут ніяким боком не причетний».

«Ви можете в будь-якого жителя міста запитати і сказати, хто такий Іскра і що він зробив, чим допоміг людям для міста. Ви б йому поставили запитання, що він за свої 45 років зробив для міста. Чи десь перевів бабусю через дорогу, чи посадив дерево? Окрім кальяну, стакана і ще деяких речей... він більше нічого в місті не зробив. Це я відповідально відповідаю», - заявив О.Доронін.