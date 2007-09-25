Ющенко з Аваковим не довезли шампанське до Безсмертного

“(Політичні) рішення не приймаються у Ющенків на кухні”. Принаймні так стверджує Ярослав Ющенко - 25-річний віце-губернатор Харківщини, племінник Президента, 87 номер у передвиборчому списку Нашої України – Народної самооборони.

Коли родина збирається разом, як ствердив Ярослав Ющенко у інтерв’ю “Главреду”, розмовляють “про життя-буття. Про політику, звісно. Куди ж ти її дінеш?”.

У відповідь на прохання прокоментувати історію про те, що Ярослав Ющенко, коли Роман Безсмертний йшов із посади голови політради партії НУ, нібито, пропонував йому ящик шампанського виставити, щоб Безсмертний лишився, племінник Президента сказав, що йому соромно. Обіцяне Безсмертному шампанське до політика так і не потрапило. “У-у-у, які ви поінформовані. Хоча, все було не зовсім так. По-перше, не ящик шампанського, а два. По-друге, ми з Аваковим шампанське обіцяли з нагоди початку нового етапу в житті Романа Петровича і на знак шани до його попередньої роботи. Ви мене згадкою про цю історію засоромили - ми ж шампанське так і не передали, все ніяк не довеземо”.