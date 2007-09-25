До КВУ скаржаться про спроби підкупу виборців на Дніпропетровщині

Дніпропетровське обласне відділення Комітету виборців України отримує скарги про спроби підкупу виборців на Дніпропетровщині.

Про це УНІАН повідомили в регіональному відділенні КВУ.

„КВУ констатує появу інформації про спроби підкупу виборців з боку різних політичних сил та про тиск, який чиниться на активістів політичних партій з боку невідомих осіб. Найбільше скарг надходить від прихильників Партії регіонів, Блоку Юлії Тимошенко та Блоку Литвина”, - наголошується в офіційній заяві відділення КВУ.

Комітет виборців нагадує учасникам передвиборної кампанії на Дніпропетровщині, що будь-який тиск на виборців є неприйнятним і підпадає під дію Кримінального кодексу України.