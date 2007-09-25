До КВУ скаржаться про спроби підкупу виборців на Дніпропетровщині
15:42, 25 вересня 2007Політика
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Найбільш активні - лідери перегонів
Дніпропетровське обласне відділення Комітету виборців України отримує скарги про спроби підкупу виборців на Дніпропетровщині.
Про це УНІАН повідомили в регіональному відділенні КВУ.
„КВУ констатує появу інформації про спроби підкупу виборців з боку різних політичних сил та про тиск, який чиниться на активістів політичних партій з боку невідомих осіб. Найбільше скарг надходить від прихильників Партії регіонів, Блоку Юлії Тимошенко та Блоку Литвина”, - наголошується в офіційній заяві відділення КВУ.
Комітет виборців нагадує учасникам передвиборної кампанії на Дніпропетровщині, що будь-який тиск на виборців є неприйнятним і підпадає під дію Кримінального кодексу України.
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