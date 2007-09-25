Через Януковича та БЮТ в Харкові шукають бомбу

16:16, 25 вересня 2007
Політика
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На вуха поставили міліцію і СБУ

Олександр Фельдман
У Харкові посилені заходи безпеки через заяви голови виборчого штабу БЮТ в Харківській області Олександра Фельдмана про підготовку провокації під час візиту лідера Партії регіонів Віктора Януковича, повідомляє Островз посиланням на Медіапорт.

«Зараз на площі працюють вибухотехніки, проводиться низка заходів спільно з СБУ, суть яких міліція розкривати не може», сказала начальник Центру громадських зв`язків обласного управління міліції Лариса Волкова.

За її словами, також були посилені заходи безпеки в Богодухові, де о 14:00 почався мітинг за участю В. Януковича. У Богодухів, за даними Л. Волкової, керівництво міліції відправило підкріплення з Харкова.

Нагадаємо, сьогодні на прес-конференції А. Фельдман заявив про те, що візит до Харкова лідера Партії регіонів Віктора Януковича може бути використаний як один з елементів сценарію зі зриву позачергових парламентських виборів, призначених на 30 вересня.

За його інформацією, біля Віктора Януковича може спрацювати вибуховий пристрій.

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