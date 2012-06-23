У Тернопільській області райрада заборонила портрети політиків у школах

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної організації ВО «Батьківщина», таке рішення було прийнято 22 червня депутатами Чортківської районної ради з ініціативи фракції «Батьківщини».

За дане рішення проголосували 46 з 59 депутатів, присутніх на сесійному засіданні.

Як повідомляв УНІАН, у березні депутати Тернопільської райради висунули вимогу повернути на місце портрет Тараса Шевченка, який у вестибюлі школи села Мишковичі замінили портретом Президента України Віктора Януковича.

Після цього інциденту керівництво облорганізації ВО «Батьківщина» видало вказівку фракціям цієї партії у всіх районних радах області ініціювати прийняття на сесіях рішення про заборону вивішування у навчальних закладах портретів політичних і державних діячів сучасності.