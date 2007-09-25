Тимошенко облили фарбою (додані фото)

Сьогодні рано вранці в Кременчуку Полтавської обл. невідомі облили фарбою портрет Юлії ТИМОШЕНКО і транспаранти, розвішені на штабі БЮТ.

Як розповів керівник виборчого штабу БЮТ у Кременчуку Олег БАБАЄВ, величезний портрет Ю.ТИМОШЕНКО і транспаранти з гаслами партії було залито фарбою між 6-ю і 7-ю ранку. «Це брудні виборчі технології. Ні, щоб як ми відкривати дитячі майданчики, ремонтувати школи, вони йдуть на вандалізм. Я вважаю, це зробили опоненти з Партії регіонів напередодні візиту свого лідера. Шкода, що не спіймано цих вандалів. Думаю, лідер партії такі кроки своїх однопартійців не схвалив би», - заявив О.БАБАЄВ.

Керівник виборчого штабу Партії регіонів у Кременчуку Микола ЧЕРНИШ заявив УНІАН, що його штаб не причетний до цього інциденту. «Ми на виборах працюємо чесно. Ми протягуємо всім руку і не граємо в брудні ігри. Рішення, за кого голосувати, все одно прийматиме виборець. Проти нас теж є провокації. Вчора нам підпалили агітмашину. На щастя, ми все вчасно згасили. Згоріла частина бампера. Я про це опонентам не говорив і їх в цьому не звинувачую. Міліція у всьому розбереться», - сказав М.ЧЕРНИШ.

Фото Олега Булашева