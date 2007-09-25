Регіонали бояться, що 30 вересня виборці можуть заїхати не туди

У Партії регіонів вважають, що ініціатива організувати 30 вересня - в день позачергових виборів до українського парламенту - безплатний проїзд в маршрутних таксі Великої Ялти може лише зменшити явку виборців на дільниці.

Про це сьогодні на прес-конференції в Сімферополі заявив голова кримського виборчого штабу Партії регіонів Олексій БОЯРЧУК, коментуючи ініціативу фірм-перевізників безплатно перевозити ялтинців в день виборів.

За словами О.БОЯРЧУКА, Партія регіонів «украй негативно» ставиться до подібної ініціативи. «Ми написали лист меру Ялти (Сергію БРАЙКУ – УНІАН) з проханням відмовитися від цієї ідеї», - повідомив керівник кримського штабу Партії регіонів.

«Люди (маються на увазі водії маршрутів – УНІАН), які хочуть піти на зустріч, можуть тільки шкоду заподіяти. Тому що, користуючись безплатним проїздом, люди (виборці - УНІАН) можуть поїхати куди завгодно, крім виборчої дільниці, що однозначно може знизити наш відсоток. Тим більше - це стосується Ялти, у якої завжди був невисокий показник явки на вибори».

Як повідомляв УНІАН, керівники фірм-пасажироперевізників на черговій нараді в міськвиконкомі Ялти виступили з ініціативою 30 вересня з 8.00 до 16.00 год. на всіх 48 маршрутах Великої Ялти безплатно перевозити пасажирів. Ця ініціатива обумовлена тим, що керівники фірм-перевізників готові допомогти ялтинцям потрапити на свої виборчі дільниці та проголосувати на виборах народних депутатів.