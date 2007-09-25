Ющенко обіцяє прийняти будь-який вибір українців

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що перемога демократичних сил на парламентських виборах забезпечить Україні гідне майбутнє.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він заявив сьогодні в Сумах, виступаючи на церемонії урочистого відкриття Центру олімпійської підготовки Української академії банківської справи НБУ.

«Я глибоко переконаний, майбутнє України можуть виписати і забезпечити тільки демократичні сили», – сказав Президент.

Звертаючись до громади, він закликав її мати активну громадянську позицію на виборах 30 вересня. «Сьогодні відтворюється українська демократія, тому будьте віддані своїй волі», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Глава держави також закликав присутніх не піддаватися приватним амбіціям будь-кого з політиків, адже вони обираються народом для відстоювання національних, державних інтересів.

«Я ніколи не буду говорити, за кого вам голосувати, тому що я Президент вільної держави, а ви – це найголовніше – є вільними громадянами України. Це ваш вибір – за кого вам голосувати. Це ваше право – обирати ту чи іншу політичну силу. Я вірю в це право, довіряю йому і я прийму ваш будь-який вибір», – підкреслив Президент України.

Глава держави також висловив переконання, що дострокові вибори до Верховної Ради є шансом для нашої країни змінити життя на краще, але лише за умови, що будуть зроблені уроки із подій, як нещодавніх, так і останніх п’ятнадцяти років.

В.ЮЩЕНКО ще раз наголосив, що громадян країни об’єднує низка ключових принципів, серед яких єдність та соборність України, принцип верховенства права та закону, рівного для всіх.

Звертаючись до демократичних сил, Президент ще раз закликав їх консолідуватися: «Станьте під одне крило… поодинці завжди демократія програвала. Прикро, що чиїсь амбіції можуть брати верх над солідарністю».

Глава держави закликав сумчан зробити мудрий вибір. «Дбайте про демократичний рух. Політика – це не щось далеке, це те, що може втрутитися у ваше щоденне життя через вашу пенсію, зарплату, відібране слово, брехливу інформацію, корупцію. Недемократія забирає енергію у нації, забирає можливості, перш за все - економічні та соціальні», - сказав він.