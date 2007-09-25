Луценко: з Януковича і Черновецького молока не буде

Лідер “Нашої України – Народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО закликає киян підтримати очолюваний ним блок на виборах 30 вересня.

Про це йдеться у зверненні Ю.ЛУЦЕНКА до киян, розміщеному на сайті НУ-НС.

“Скажу відверто – я прошу Вашої підтримки. Я ніколи не робив цього раніше, бо діяв самостійно на основі своїх переконань. Сьогодні я очолюю одну з трьох політичних сил, яка буде в українському парламенті. Я прошу Вашої підтримки не для себе, а для вирішення в парламенті головних проблем столиці України”, - наголошує Ю.ЛУЦЕНКО у своєму зверненні.

Він підкреслив, що політики з демократичного табору виконали всі вимоги киян. ”Ми перегорнули сторінку протистояння в демократичному таборі, об`єднали 9 партій в єдиний блок та оновили його керівництво. Разом ми зробили дострокові вибори реальністю. Тепер все залежить від Вашого вибору”.

Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що підтримка “Нашої України – Народної самооборони” необхідна для відставки діючого керівника уряду і мера столиці.

Виступаючи з гострою критикою на адресу цих посадових осіб, Ю.ЛУЦЕНКО зауважив: “Ми всі зрозуміли, що з козла не буде молока, навіть якщо зробити його прем`єром чи мером. Я прошу підтримки для відставки уряду Віктора ЯНУКОВИЧА і прийняття рішень про перевибори Київського міського голови”.

Також Ю.ЛУЦЕНКО обіцяє у разі перемоги на виборах ініціювати розгляд у Верховній Раді ключових законів, потрібних для киян. Зокрема, закон про розширення меж Києва, який дозволить розпочати масове будівництво доступного житла без знищення зелених та історичних місць столиці; закон про порядок розрахунку тарифів на основі ціни в 7 разів дешевшого українського газу, що дозволить радикально здешевити плату за житлово-комунальні послуги; закон про муніципальну столичну міліцію, який дозволить зосередитися на проблемах безпеки киян, а не виконання політичних замовлень чергових заробітчан – політичних туристів.

”Ви знаєте мене не перший рік. Знаєте мої помилки і мої досягнення. Знаєте бруд, який щоденно ллють на мене залежні від В.ЯНУКОВИЧА та Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО ЗМІ. Я виграв у них суди і пишаюсь, що маю таких ворогів. Щоб там не було, але я не зміню свій характер і свої переконання”, - підкреслив лідер “Нашої України – Народної самооборони” у зверненні до киян.