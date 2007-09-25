Ющенко називає головні завдання для нового уряду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає головним завданням для наступного демократичного уряду консолідацію суспільства та втілення економічних та соціальних реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час регіонального телемосту «Завдання для майбутнього уряду».

В.ЮЩЕНКО відвів провідну роль уряду в питанні національної єдності держави. Крім того, головними завданнями В.ЮЩЕНКО назвав формування бюджету, боротьбу з корупцією, втілення економічних і соціальних реформ, особливо в сфері освіти і охорони здоров’я.

«Починаючи від теми консолідації суспільства і закінчуючи прийняттям соціально-економічних дій це основна квінтесенція для дій наступного демократичного уряду», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Також Президент надав важливого значення ухваленню програми дій уряду. Він висловив жаль, що за останні півтора року уряд працював без такої програми. Президент вважає, що через це було багато втрачено можливостей для України.