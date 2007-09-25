Тимошенко: БЮТ підтримає на президентських виборах єдину кандидатуру
...А форма правління значення не має
Блок Юлії Тимошенко підтримає на майбутніх президентських виборах єдину кандидатуру від демократичних сил, якщо після парламентських виборів буде сформована демократична коаліція з блоком «Наша Україна – Народна самооборона».
Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це лідер блоку Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції у Луцьку.
«Якщо в парламенті знову буде створено широку коаліцію, в яку буде залучено «Нашу Україну» і Партію регіонів, то, безумовно, наша команда буде брати участь у президентських виборах», - сказала лідер БЮТ.
Ю.ТИМОШЕНКО також наголосила, що для БЮТ не має значення, яка форма правління буде в Україні.
«Єдине, що треба визначити, - яка форма правління буде в Україні, тому ми запропонували провести референдум. Як тільки народ визначиться - можна відразу побудувати збалансовану нову Конституцію, а наша команда готова працювати і в першій, і в другій формі правління», - сказала вона.
Лідер БЮТ зазначила, що головне, аби влада була логічною, був вірно побудований баланс влади та щоб влада була обов’язково підконтрольною.
Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що все це має існувати в системі наявності справжнього правосуддя.