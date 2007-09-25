Тимошенко: БЮТ підтримає на президентських виборах єдину кандидатуру

Блок Юлії Тимошенко підтримає на майбутніх президентських виборах єдину кандидатуру від демократичних сил, якщо після парламентських виборів буде сформована демократична коаліція з блоком «Наша Україна – Народна самооборона».

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це лідер блоку Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції у Луцьку.

«Якщо в парламенті знову буде створено широку коаліцію, в яку буде залучено «Нашу Україну» і Партію регіонів, то, безумовно, наша команда буде брати участь у президентських виборах», - сказала лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО також наголосила, що для БЮТ не має значення, яка форма правління буде в Україні.

«Єдине, що треба визначити, - яка форма правління буде в Україні, тому ми запропонували провести референдум. Як тільки народ визначиться - можна відразу побудувати збалансовану нову Конституцію, а наша команда готова працювати і в першій, і в другій формі правління», - сказала вона.

Лідер БЮТ зазначила, що головне, аби влада була логічною, був вірно побудований баланс влади та щоб влада була обов’язково підконтрольною.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що все це має існувати в системі наявності справжнього правосуддя.