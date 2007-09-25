Президент не виключає повернення Тимошенко на посаду прем’єр-міністра

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає, що Юлія ТИМОШЕНКО може повернутись на посаду прем’єр-міністра України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час регіонального телемосту «Завдання для майбутнього уряду».

Він підкреслив, що у демократичних сил є шанс створити коаліцію і він би не хотів, щоб вони втратили цей шанс як після минулих парламентських виборів. Говорячи про можливе повернення Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра В.ЮЩЕНКО наголосив, що «все можливо».

При цьому він підкреслив, що «фатального нічого немає. До цього можна повернутись». При цьому В.ЮЩЕНКО наголосив, що «необхідно врахувати уроки минулого: мова йде про те, що потрібно виходити з уроками».