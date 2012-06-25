Експерт: спонсоруючи Молоді регіони, МММ рятується від переслідування

Таку думку в коментарі Тижню висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

«Люди, причетні до МММ, були близькі до певного кандидата, або таке спонсорування для них є певним порятунком, щоб не було карних справ. Вони змушені таким чином віддячити певним людям», - сказав експерт.

За його словами, цей чинник можуть використати конкуренти Партії регіонів.

«Але якщо в тому ж регіоні виявиться, що люди вклали гроші в цю мережу (піраміду МММ – ред.), потім їх не повернуть, побачать, що їх використовують на виборах, то, звичайно, це викликатиме критичну реакцію», - пояснив Фесенко.

Нагадаємо, 22-24 червня у Іллічівську відбулися масові заходи у нічних клубах міста. Організовували їх, як свідчать афіші, місцеве відділення «Молодих регіонів». Спонсором же акцій виступала компанія - МММ Сергія Мавроді, яка визнана в Україні незаконною.