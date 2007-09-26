Комуністи наполягають на необхідності ЄЕП

Комуністична партія України відстоюватиме свою позицію щодо необхідності формування Єдиного економічного простору з РФ, Білоруссю та Казахстаном.

Про це заявив кандидат у народні депутати від КПУ Олександр ГОЛУБ сьогодні під час теледебатів з представниками Блоку Юлії Тимошенко на каналі УТ-1.

Зокрема, О.ГОЛУБ зазначив, що Україна, аби вступити до Європейського Союзу, має бути економічно розвиненою. Сприяти цьому, за його словами, може тільки створення Єдиного економічного простору. «Кооперація економіки, яка існує між Україною, Білоруссю, Росією та Казахстаном, здатна підтримати нашу економіку, вона здатна підтримати наше літакобудування», - наголосив він.

О.ГОЛУБ зазначив, що КПУ відстоюватиме свою позицію щодо необхідності формування ЄЕП, виходячи «з проукраїнських, прагматичних міркувань». «Росія - це ринок збуту наших товарів, і не використати це, обумовивши певні правила гри, було б недоречно», - сказав О.ГОЛУБ.

У свою чергу, кандидат у народні депутати від БЮТ Григорій НЕМИРЯ переконаний, що входження України до ЄЕП завадить створенню зони вільної торгівлі нашої країни з ЄС.

Г.НЕМИРЯ зазначив, що створення митного союзу в рамках ЄЕП суперечить будь-яким економічним нормам. «БЮТ підтримає створення ЄЕП за однієї умови – має існувати червона риска там, де є зона вільної торгівлі. Створення митного союзу суперечить усім нормам», - сказав він. За його словами, такої ж думки дотримуються і провідні європейські експерти. Г.НЕМИРЯ наголосив, що всі вони кажуть, що якщо Україна «ввійде в єдиний митний простір, то їй варто забути про зону вільної торгівлі з ЄС».