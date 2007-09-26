Сьогодні останній день, коли можна перевірити свої дані у списках
09:14, 26 вересня 2007Політика
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Термін передбачений календарним планом перегонів
Сьогодні останній день, коли можна змінити свої дані у списках виборців та оскаржити неточності. Гранічний термін передбачений календарним планом виборчої кампанії, нагадує Радіо Свобода.
Сьогодні ж окружкоми мають отримати дані щодо тих громадян, які виїхали за межі України і щодо них немає інформації про повернення на територію держави.
Від завтра також неможливо буде внести зміни до списків виборців на закордонних виборчих дільницях.
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