Сьогодні останній день, коли можна перевірити свої дані у списках

Сьогодні останній день, коли можна змінити свої дані у списках виборців та оскаржити неточності. Гранічний термін передбачений календарним планом виборчої кампанії, нагадує Радіо Свобода.

Сьогодні ж окружкоми мають отримати дані щодо тих громадян, які виїхали за межі України і щодо них немає інформації про повернення на територію держави.

Від завтра також неможливо буде внести зміни до списків виборців на закордонних виборчих дільницях.