Фальсифікатори у Харкові ”грубо спрацювали, от і попалися”

Радник голови Харківської облдержадміністрації Олександр ПРОТАС підтверджує наявність великої кількості помилок у списках виборців Харківщини і наводить факти нових порушень.

Як повідомив О.ПРОТАС на прес-конференції, на підставі проведеної у 173-му та 174-му округах роботи він може стверджувати, що вся попередня інформація про численні помилки не лише відповідає дійсності, а й повниться новими фактами.

«Служба безпеки України цілком правильно вчинила, порушивши кримінальну справу за фактами несанкціонованого втручання у списки виборців», - заявив О.ПРОТАС.

«Наявність будинків-фантомів з «мертвими» душами, двійників, цілих вулиць старожилів віком понад 107 років, прописка по 5-6 зайвих людей у будинках приватного сектору, «проживання» в одній кімнаті 48 осіб, 30 тисяч адресатів, які повторюються в різних округах, запрошення голосувати людей, яких немає, - все це дає підстави говорити про масштаби фальсифікацій, які готуються», - сказав О.ПРОТАС, демонструючи зняті на камеру у Харкові факти порушень.

«Грубо спрацювали, от і попалися», - сказав він, припустивши, що слідом за СБУ «за розслідування візьметься і прокуратура».

«Ми передаємо ці факти для аналізу, робимо розголос і прагнемо вивести списки на той рівень, коли вони стануть відповідати дійсності», заявив О.ПРОТАС.

Водночас, він гостро скритикував роботу групи Харківського міськвиконкому на чолі з першим заступником міського голови Олександра КРИВЦОВА: «Повне нерозуміння і небажання підтримати нас з боку міської влади. КРИВЦОВ говорить, що не має ніякого відношення до списків 2006 року, що списки надійшли з ЦВК. Але для чого тоді існує група в 120 осіб, якою він керує? Чим тоді повинна займатися влада? Якби вони хотіли, то все б змінили».

Крім того, сказав О.ПРОТАС, за його спостереженням, до виборчих комісій сьогодні повернулися ті, хто був помічений у попередніх фальсифікаціях: «У шеренгу повернулися ті, хто цинічно і нахабно займався фальсифікаціями на виборах президента 2004 року».

«Я гадаю, що все це хтось готує, і якщо під загальним бедламом ховається добре налагоджена система, то справа дуже серйозна», - сказав на завершення О.ПРОТАС.