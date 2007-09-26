Цушко каже, що його до смерті отруїли люди Президента

Міністр внутрішніх справ Василь Цушко звинувачує Секретаріат Президента в замаху на своє життя.

Про це він заявив на прес-конференції у середу.

За його словами, згідно з результатами його аналізів, отриманих в Україні та Німеччині, у нього в крові виявлено несумісну з життям дозу теофіліну (препарат, який раніше застосовувався для лікування астми та хронічних обструктивних захворювань легенів).

Також Цушко додав, що під час його перебування у шпиталі МВС до нього "дуже напрошувався" в.о. голови СБУ Валентин Наливайченко.

"Вважаю, що Наливайченко не має особисто жодного відношення до того, що зі мною сталося, але думаю, що його підіслали подивитися, кінчився я чи ні", - сказав він.

Українська правда