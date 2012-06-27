Колесніченко готується до того, що опозиція лягатиме трупами

Народний депутат від Партії регіонів, один із авторів законопроекту «Про принципи державної мовної політики» Вадим Колесніченко готовий до бійки, димових шашок і вибухових пакетів під час розгляду законопроекту у Верховній Раді у другому читанні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Луганську, в якій також брав участь заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Нестор Шуфрич.

За словами В.Колесніченка, в другому читанні даний законопроект буде розглянутий після 4 липня, і ухвалити його Партія регіонів сподівається до кінця поточної сесії Верховної Ради.

«Представники опозиції присягаються, що коли мовний законопроект розглядатиметься у другому читанні в парламенті, вони ляжуть трупами, але, як сказав Яценюк, виграють війну. Це все обговорювалося в центральних ЗМІ, і суспільство очікує на бійку, вибухові пакети, димові шашки тощо. Ми до цього готові», - сказав В.Колесніченко.

У свою чергу, Н.Шуфрич закликав опозиційні сили бути «дуже уважними зі своїми настроями під час розгляду законопроекту в другому читанні».

«Я сподіваюся, що 2 тисячі поправок, які готуються до законопроекту, - це бажання вести дискусію. Якщо це тактичний маневр затягнути дискусію, щоб її провалити і перевести в силове протистояння, то навряд чи це вийде», - сказав Н.Шуфрич.