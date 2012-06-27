Медведєв збирається говорити про газ і хоче бачити Азарова

14:15, 27 червня 2012
Політика
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Медведєв має намір обговорити в Києві газові питання.

Віктор Янукович і Дмитро Медведєв під час зустрічі в Москві. 19 березня

Прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв має намір обговорити в Києві газові питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем у Києві.

«Упевнений, що ми з вами поговоримо з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим», - сказав Д.Медведєв.

У свою чергу, В.Янукович зазначив, що його продовжує хвилювати газова проблема у взаєминах України та Росії.

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