Цушко сказав, що він - не герой, а унікальний чиновник

Міністр внутрішніх справ України, кандидат у народні депутати від СПУ Василь ЦУШКО не знає, хто організував появу написів «Цушко – герой» на різних спорудах по території всієї країни. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я не знаю, хто писав, оскільки мене не було в країні, але знаю точно, що не Соцпартія», - сказав В.ЦУШКО, запропонувавши журналістам провести розслідування з цього питання.

При цьому він зазначив, що не вважає себе героєм. «Я не герой, я перший чиновник, який за новітню історію України не сховався за спинами підлеглих», - сказав В.ЦУШКО, припустивши, що саме цей факт викликав у деяких людей пошану, а в деяких – ворожнечу і злість.

Він підкреслив, що поступив згідно із законом, і не дав розвернутися тим, хто вирішив «переламати країну через коліно».

В.ЦУШКО висловив упевненість, що якби 24 травня тільки один секретар РНБО Іван ПЛЮЩ зачитав указ Президента про звільнення генерального прокурора Святослава ПІСКУНА, то останній «зібрав би свої речі і пішов».

На думку В.ЦУШКА, «до сьогоднішнього дня Президенту не розповіли, для чого в Генпрокуратуру було приводити цивільних осіб». «Президент думає, що ЦУШКО приїхав і захопив Генпрокуратуру, а насправді ЦУШКО вигнав загарбників», - додав він.

Як повідомлялося, конфлікт у будинку Генпрокуратури стався наприкінці травня, після того, як президент Віктор ЮЩЕНКО звільнив голову цього відомства Святослава ПІСКУНА і призначив на його місце Віктора ШЕМЧУКА. С.ПІСКУН заявив, що його звільнення незаконне і відмовився залишати свою посаду.

Заручившись підтримкою керівника МВС В.ЦУШКА (який назвав президентське рішення "державним переворотом") і бійців спецназу, С.ПІСКУН повернувся в свій кабінет, вигнав звідти В.ШЕМЧУКА, а заразом і співробітників Управління державної охорони, що знаходилися в будинку Генпрокуратури.

Наступного дня прокуратура порушила кримінальні справи за статтями "захоплення державної установи" і "перевищення службових повноважень". Про те, що міністр внутрішніх справ вийшов за межі своєї компетенції, заявив, зокрема, Президент Віктор ЮЩЕНКО. Сам В.ЦУШКО, виступаючи у Верховній Раді, визнав, що "поводився дещо емоційно", проте пообіцяв, що "якщо хтось полізе силовим шляхом - одержить по зубах".