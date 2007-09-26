Чи підуть українці на вибори (опитування)

Явка виборців 30 вересня може скласти більше 80%, але третина з них визначатиметься щодо підтримки тієї чи іншої політичної сили в останній момент.

Про це свідчать дані всеукраїнського соціологічного опитування у рамках річної програми досліджень “Ментальні основи вибору”, проведеного Київським Інститутом проблем управління ім.Горшеніна, оприлюднені сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО повідомив, що, згідно з цими даними, безумовно, прийдуть на парламентські вибори 30 вересня 47,2% опитаних, ще 37,1% говорять, що, швидше за все, підуть на виборчі дільниці. Однозначно не підуть на вибори 4,7% респондентів, ще 6,3%, швидше за все, не прийдуть. Вагаються 4,7% опитаних громадян.

Водночас, за словами К.БОНДАРЕНКА, третина виборців визначатиметься, за яку політичну силу віддасть свій голос, в останні дні перед виборами. Зокрема, в останній тиждень – 14,6%, у день виборів – 9%.

Уже прийняли рішення, за кого голосувати, – 63% опитаних. Вагалися з відповіддю 5,8% виборців.

Дослідження проводилось з 3 по 12 вересня у 129 населених пунктах України. Було опитано 2006 респондентів, які репрезентують доросле населення України віком від 18 років. Похибка не перевищує 2,2%.