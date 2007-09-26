Що думають українці про фальсифікації на виборах (соцопитування)

Третина українців примирилась з існуванням фальсифікацій на виборах, заявив директор Київського Інституту проблем управління ім.Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО, презентуючи на прес-конференції в УНІАН дані проведеного інститутом всеукраїнського соціологічного дослідження у рамках річної програми досліджень “Ментальні основи вибору”.

К.БОНДАРЕНКО повідомив, що 24,6% опитаних громадян ставляться до фальсифікацій в цілому негативно, але розуміють, що це стало нормою політичного життя в Україні. 5,8% сприймають фальсифікації позитивно, якщо вони служать інтересам держави і народу.

Водночас 65,4% опитаних вкрай негативно ставляться до існування фальсифікацій.

Як нагадав К.БОНДАРЕНКО, попереднє дослідження його інституту свідчить про те, що дві третини населення України впевнені, що фальсифікації будуть і на цих виборах.

Він також повідомив, що переважній більшості опитаних українців не доводилось голосувати на виборах за винагороду чи під тиском. Зізнались, що голосували за винагороду, 8,6% респондентів (переважно представники Західної України), а під тиском чи погрозою - 8,1% (переважно представники Східної України).

Дослідження проводилось з 3 по 12 вересня у 129 населених пунктах України. Було опитано 2006 респондентів, які репрезентують доросле населення України віком від 18 років. Похибка не перевищує 2,2%.