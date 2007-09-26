БЮТ заявляє, що першим у державі отримає результати голосування

Блок Юлії Тимошенко вестиме паралельний підрахунок голосів під час дострокових виборів до Верховної Ради 30 вересня. Про це сьогодні під час прес-конференції заявив керівник виборчого штабу БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, БЮТ розробив трирівневу систему підрахунку голосів.

Зокрема, повідомив О.ТУРЧИНОВ, перший спосіб передбачає, що спостерігачі від БЮТ на кожній дільниці телефоном передаватимуть результати голосування до колл-центру БЮТ. Після цього, за словами О.ТУРЧИНОВА, ці дані будуть оброблені на центральному комп’ютері в штабі. Другий спосіб, повідомив він, полягатиме у направленні членами комісій до районного чи міського штабу блоку електронної копії протоколу. Третій спосіб передбачає направлення оригіналів протоколів з мокрою печаткою до центрального штабу БЮТ.

За словами О.ТУРЧИНОВА, таким чином БЮТ першим отримає результати голосування на парламентських виборах 30 вересня. За його даними, БЮТ отримає результати виборів о 24.00 з точністю до 0,5%. "БЮТ першим у державі отримає об’єктивні результати виборів і зможе на них оперативно реагувати", - додав О.ТУРЧИНОВ. За його словами, такий паралельний підрахунок голосів дасть змогу БЮТ у разі фальсифікації звертатися до суду, оскільки в штабі будуть оригінали усіх протоколів.

При цьому О.ТУРЧИНОВ висловив сподівання, що дострокові вибори до ВР відбудуться чесно і прозоро. Він запевнив, що БЮТ, у разі відсутності фальсифікацій, визнає будь-які результати виборів, навіть якщо ця політична сила набере меншу кількість голосів ніж очікує. При цьому О.ТУРЧИНОВ закликав представників усіх парламентських сил направити своїх спостерігачів на виборчі дільниці, аби уникнути можливості фальсифікацій.