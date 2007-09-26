Секретаріат Ющенка відповів на звинувачення Цушка

У Секретаріаті Президента України спростовують заяви міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА щодо причетності до його можливого отруєння і називають ці заяви передвиборними технологіями.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу для преси заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН нагадав, що проблеми зі здоров’ям у В.ЦУШКА виникли після того, як він спробував «силовим способом захопити Генпрокуратуру».

І.ПУКШИН зауважив, що він як юрист переконаний, що це кримінальний злочин і В.ЦУШКО мав би за нього відповідати.

При цьому І.ПУКШИН висловив жаль, що замість цього В.ЦУШКО сховався за кордоном.

«Після повернення в Україну він (В.ЦУШКО) виглядав бадьорим і свіжим і не говорив, що його отруїли», - підкреслив І.ПУКШИН.

Він нагадав про заяви міністра транспорту Миколи РУДЬКОВСЬКОГО щодо підготовки терактів, зауваживши, що це схоже на стиль соціалістів при веденні передвиборної кампанії. «Соціалісти побачили, що не проходять (до парламенту), і вирішили використати останній козир», - зауважив він.

І.ПУКШИН також порадив В.ЦУШКУ, якщо у нього є докази стосовно отруєння, не оприлюднювати їх на прес-конференціях, а звернутись до правоохоронних органів. «А цього не має», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 вересня, міністр внутрішніх справ, кандидат у народні депутати від СПУ В.ЦУШКО висловив припущення, що його отруїли організатори захоплення Генеральної прокуратури 27 травня. В.ЦУШКО нагадав, що після подій 27 травня, коли він забезпечив порядок у будівлі Генпрокуратури після захоплення її цивільними особами і зупинив своїм наказом Внутрішні війська, які рухалися на Київ, у нього стався обширний інфаркт.

В.ЦУШКО повідомив, що після лікування в Німеччині у нього виникли деякі підозри щодо того, що з ним відбулося. Зокрема, за його словами, українські лікарі поставили йому діагноз – обширний інфаркт, але вже в Німеччині під час проведення аналізів було з`ясовано, що коронарні судини його серця були в порядку. Окрім цього, він повідомив, що «26 травня робив кардіограму, і були хороші результати, а через день – трапився інфаркт».