Янукович проколовся на американській дівчинці (фото)

Багата на сюрпризи (для когось приємні, для когось не дуже) цьогорічна передвиборча кампанія продовжує радувати своїми знахідками і курйозами.

Перебуваючи у Одесі на мітингу Віктора Януковича, кореспондент “Української правди” отримав у агітаційному наметі Партії регіонів подарунок – кишеньковий календарик на 2008 рік.

"Партия регионов. Стабильность и благополучне! Сделай свой выбор!" – закликали регіонали.

Як відомо, штаб Партії регіонів вирішив мінімізувати присутність обличчя Януковича у рекламі, тому замість нього на календарі було вміщено зображення веселої дівчинки з жовтою парасолькою.

Вдягнута вона була у синій дощовик, що мало символізувати державні кольори України.

Виявилося, що ця дівчина є одним з головних образів кампанії Януковича. Вона присутня на багатьох агітаційних продуктах Партії регіонів. Так, вже декілька тижнів вона усміхається з реклами Януковича, розміщеній в друкованій пресі.

Однак яким було здивування журналістів, коли вони знайшли зображення цієї ж дівчинки... у американському банку фотографій "Corbis".

Як виявилося, політтехнологи Януковича не винайшли нічого кращого, ніж замінити обличчя свого лідера фотографією Моніки або Саманти – невстановленої американської дівчинки, яка й мала символізувати щастя, що принесе в кожну родину Партія регіонів.

У банку фотографій "Corbis" пропонують ще одне зображення цієї дівчинки – щоправда, Партія регіонів не стала вміщувати його в своїй рекламі.

Там маленька американська героїня української політичної реклами зображення разом зі своїми подругами – чорношкірими однолітками.

Залишається незрозумілим, що завадило штабу Януковича провести фотосесію серед українських дітей, якщо їм кортіло використати цей образ в рекламі.