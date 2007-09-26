Тимошенко в суботу не вилізе з ліжка

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що у разі створення в новому парламенті демократичної коаліції на наступні президентські вибори буде висунуто спільну кандидатуру на посаду Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції У Львові.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО попросила журналістів, аби ті запитали особисто у Віктора ЮЩЕНКА (який сьогодні теж планує бути у Львові), чи гарантує він створення демократичної коаліції після виборів.

Ю.ТИМОШЕНКО також наголосила, що посада прем’єр-міністра не є її метою на цих виборах. «Моя мета – це побудувати сильну незалежну демократичну Україну, а влада – це лише інструмент, за допомогою якого це можна зробити», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також розповіла, що вона робитиме в останній перед виборами день: «29 вересня буде найщасливіший день виборчої кампанії. Я думаю, що цілий день буду спати, оскільки я маю надзвичайно сильну команду і знаю, що вона буде захищати вибір на дільницях».

Ю.ТИМОШЕНКО висловила переконання, що БЮТ на цих виборах отримає на 7-10% більше, ніж отримала на виборах 2006 року, а Партія регіонів, відповідно, отримає на 7-10% менше, ніж отримала на минулих виборах.

Крім того, коментуючи судовий позов голови ВО “Свобода” Олега ТЯГНИБОКА проти Ю.ТИМОШЕНКО за нібито неправдиву інформацію, яку вона дала в інтерв’ю “Газеті по-українськи”, лідер БЮТ знову висловила сумнів, що “Свобода” пройде до парламенту.

Зокрема, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, «Свобода» - це партія, яка сповідує демократичні цінності, але, «без образ, «Свобода» не має шансів на цих виборах подолати тривідсотковий бар’єр”. “Можливо, вже на наступних виборах - коли в парламенті не буде антиукраїнських сил - ВО «Свобода» може набрати навіть 15%», - заявила лідер БЮТ.

Як повідомлялося, сьогодні О.ТЯГНИБОК на прес-конференції заявив, що вчора, 25 вересня, подав дві заяви до Печерського суду Києва. Обидві заяви стосуються публікації від 21 вересня цього року в «Газеті по-українськи» під назвою «У Верховну Раду проходять тільки три політичні сили».

Дана публікація - інтерв`ю з Ю.ТИМОШЕНКО, в якому, на думку О.ТЯГНИБОКА, озвучена неправдива і образлива інформація відносно ВО «Свобода». «Перший позов - це позов до редакції «Газети по-українськи». Тут «Свобода» вимагає опублікувати спростування згаданої інформації. Другий позов - це позов до Ю.ТИМОШЕНКО щодо наклепу на ВО «Свобода» і на мене особисто», - сказав О.ТЯГНИБОК. Лідер «Свободи» відзначив, що в своєму інтерв`ю глава БЮТ назвала його «майже рідним братом Романа КОЗАКА» - виконавця шлягера «Пане ЮЩЕНКУ, Ваша дружина – американка» і «близьким родичем Дмитра КОРЧИНСЬКОГО».

В той же час О.ТЯГНИБОК сказав, що не вимагатиме компенсації від Ю.ТИМОШЕНКО, але дуже «хотів би її запросити на дебати».