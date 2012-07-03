Януковичу-реформатору заважають «інертні, корумповані бюрократи»

Про це йдеться у вступному слові глави держави Віктора Януковича до щорічного послання Президента України до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, В.Янукович зазначає: «Вже на початкових стадіях українські перетворення наразилися на перепони, які сьогодні несуть реальну загрозу гальмування процесу глибинного оновлення усіх сфер суспільного життя, призводять до знецінення здобутих результатів».

Протиріччя між намірами державного політичного керівництва та інтересами бюрократичних груп, сформованих за регіональним і галузево-корпоративним принципами, набувають дедалі конфліктнішого характеру, констатував глава держави. Ці протиріччя, зазначив він, створили сприятливий грунт для зміцнення ідеологічних позицій політичних партій і рухів, опозиційних до реформаторського курсу.

«Деструктивна діяльність цих сил знайшла втілення в численних політичних спекуляціях. За таких обставин зміцнення основ української державності й демократичних механізмів в управлінні суспільством набули критичного значення не лише з огляду на продовження курсу перетворень, а й для забезпечення національної безпеки», - наголосив В.Янукович.