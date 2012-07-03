Нунсівець склав повноваження, щоб пустити до ВР брата Луценка

Верховна Рада України достроково припинила повноваження народного депутата від НУ-НС Віктора Матчука

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 298 народних депутатів із 388 зареєстрованих у сесійній залі.

Повноваження В.Матчука були припинені у зв'язку з особисто поданою ним заяву.

Перед цим В.Матчук з трибуни парламенту заявив про те, що відмовляється від депутатського мандата. Такий крок він пояснив тим, що 2 липня припинив членство у партії «Наша Україна», за списками якої був обраний до Верховної Ради.

«Вважаю неможливим своє подальше перебування у Верховній Раді України 6-го скликання, до складу якої обирався за списками «Нашої України», - сказав В.Матчук.

Після цього голова ВР Володимир Литвин одразу ж поставив відповідну пропозицію на голосування.

Замість Віктора Матчука, що склав з себе повноваження народного депутата, до парламенту за списком НУ-НС має пройти брат екс-міністра внутрішніх смрав Юрія Луценка Сергій.

Як передає кореспондент УНІАН, С.Луценко був зареєстрований кандидатом у народні депутати від НУ-НС під 85-м номером.