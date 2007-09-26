Секретаріат Президента: Конституційний суд після виборів доведеться переобрати

Заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН вважає, що після дострових виборів Верховної Ради України було б доцільно сформувати новий склад Конституційного Суду.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це він заявив, коментуючи сьогоднішню відмову КС розглядати президентське подання про визнання неконституційним положень Закону «Про вибори народних депутатів України», що регламентують порядок голосування громадян, які виїздили за межі країни.

І.ПУКШИН зазначив, що у Конституційному Суді продовжує широко застосовуватися практика “свідомого блокування засідань, що вкотре доводить неефективність і політичну заангажованість цього органу”.

За його словами, глава держави вважає, що виключення зі списків виборців осіб, які за три дні до голосування перетнули державний кордон, але прикордонна служба не подала до дільничних комісій відомості про їх повернення, обмежує право людини вільно обирати і бути обраною до органів державної влади. «Порушене у клопотанні Президента питання є вкрай важливим, тому що стосується захисту прав і законних інтересів українських громадян. Особливо це актуально якраз напередодні позачергових виборів», - наголосив заступник глави Секретаріату.

І.ПУКШИН повідомив, що сьогодні це подання мало б розглядатися у Конституційному Суді. Однак засідання було фактично зірвано через штучно створену відсутність кворуму, оскільки кілька суддів КС від колишньої парламентської коаліції не з’явилися через раптове погіршення самопочуття, зазначив він.

Заступник глави Секретаріату Президента також нагадав, що донедавна КС понад рік не приймав жодних рішень, яких так чекало суспільство і держава. «Конституційний Суд, по суті, працював факультативно. Однак така бездіяльність коштує дуже недешево: лише 2006 року конституційна пауза вимела з державної скарбниці майже 38 мільйонів гривень. Платники податків мають знати, чого варта професійна апатія КС», - вважає І.ПУКШИН.

Він також зазначив, що нинішній склад Конституційного Суду вже давно втратив довіру і повагу як владних інституцій, так і суспільства. «Просякнутий конфліктами та корупційними скандалами, діючий із політичних, а не правових мотивів, КС потребує невідкладного оздоровлення. Одним із таких реанімаційних заходів мало б стати відкликання усіх суддів КС тими органами влади, які їх призначали. Це варто зробити одразу після виборів 30 вересня, щоб після обрання нового парламенту і формування нового уряду відкрити незаплямовану сторінку в роботі Конституційного Суду», – переконаний заступник глави Секретаріату Президента.