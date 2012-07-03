Кузьмін: Тимошенко, Лазаренко і Кучма мають пряме відношення до вбивств

Перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін заявляє, що Генеральна прокуратура має в своєму розпорядженні свідчення того, що екс-прем`єр-міністри Юлія Тимошенко і Павло Лазаренко, а також колишній Президент України Леонід Кучма мають пряме відношення до вбивств.

Про це він повідомив в інтерв`ю виданню The Kiev Times.

“...Генеральна прокуратура має в своєму розпорядженні свідчення того, що і Тимошенко, і Лазаренко, і Кучма мають пряме відношення до вбивств. І ми зараз працюємо над тим, щоб зібрати достатньо доказів, які дозволяють пред`явити їм звинувачення”, – заявив Р.Кузьмін.

Він додав: “Юлія Володимирівна Тимошенко – особливий випадок з погляду етики відносин між чоловіком і жінкою і дуже простий з погляду закону. Вона - злочинець, що встановлено двома судовими інстанціями, і відбуває покарання у вигляді 7 років ув’язнення”.

Також перший заступник генпрокурора відкинув заяви опозиції і європейських політиків про невинуватість Ю.Тимошенко. “Винувата чи ні визначає суд, а не опозиція. Суд вирішив, що вона злочинець, і з цим треба погодитися”, – заявив Р.Кузьмін.